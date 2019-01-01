بيان رسمي من الاتحاد المغربي بشأن ميسي

المغرب يُواجه الأرجنتين وديًا الثلاثاء القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه غياب النجم ليونيل ميسي عن مواجهة منتخب أسود الأطلس الودية ضد الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم.

وكان من المفترض أن يلعب نجم برشلونة المباراة في ملعب طنجة الكبير وفقًا للعقد الموقع مع الاتحاد المغربي.

لكن الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة فنزويلا الودية قبل يومين حالت دون ذلك، إذ أعلن الاتحاد الأرجنتيني عن عودته لبرشلونة لتلقي العلاج المناسب هناك.

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وأكد الاتحاد المغربي خلال بيانه أنه استلم خطاب من وكيل المباراة يؤكد غياب ميسي عن اللقاء للإصابة.

وفيما يلي نص البيان كما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد:

"توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس السبت 23 مارس 2019 بخطاب من وكيل المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني الأول بنظيره الأرجنتيني يؤكد رسميًا غياب اللاعب ليونيل ميسي عن هذا اللقاء، وذلك بداعي الإصابة.

وحسب الخطاب ذاته، فقد توصل وكيل المباراة بتأكيد من اتحاد الأرجنتين لكرة القدم مفاده أن ميسي كان قد أصيب في مباراة منتخبه أمام منتخب فنزويلا يوم الجمعة 22 مارس الجاري بمدريد، وأنه التحق مباشرة بفريقه برشلونة من أجل العلاج.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد طلبت توضيحًا من وكيل المباراة المعتمد من طرف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك بعد الأخبار التي راجت حول غياب ميسي عن لقاء الأسود يوم الثلاثاء 26 مارس بالملعب الكبير لطنجة.

يذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد أكدت في العقد المنظم لهذا اللقاء الودي على حضور المنتخب الأرجنتيني الأول لمواجهة الأسود".