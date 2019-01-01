أمرابط: الأرجنتين اختبار جيد لنا، أريد أجواء الديربي في المدرجات

نجم المغرب يتحدث عن المباراة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف نور الدين أمرابط نجم المغرب مواجهة الأرجنتين الودية بالاختبار الجيد له ولزملائه اللاعبين، كما تمنى أن يُشاهد في المدرجات أجواء الديربيات المغربية.

وكان منتخب أسود الأطلس قد تعادل مع مالاوي يوم أمس سلبيًا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، وتحدث لاعب النصر السعودي عن اللقاء قائلًا في تصريحات نقلها موقع كووورة "اللاعبون قدموا مباراة جيدة رغم صعوبتها".

"لقد قاموا بمجهود كبير خاصة أمام الأجواء الصعبة التي دارت فيها المواجهة، كانت المباراة مناسبة أيضًا لتجربة مجموعة من اللاعبين".

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وأضاف حول اللقاء القادم أمام زملاء ليونيل ميسي "نعرف قوة المنتخب الأرجنتيني، والمباراة ستكون اختبارًا مفيدًا لنا، خاصة أمام المستوى الذي يميز راقصي التانجو".

"نمتلك الإمكانيات اللازمة لمواجهتم الند بالند، وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمامهم، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير في ملعب طنجة".

"أنا منبهر بالأجواء التي تعرفها مباريات الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد، خاصة الجمهور الكبير الذي يميز دائمًا هذه المباراة في ملعب محمد الخامس، أتمنى أن تعرف مواجهات منتخب المغرب مثل الأجواء الجماهيرية للديربي".

يُذكر أن المغرب نجح في التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستُقام في مصر الصيف القادم متصدرًا لمجموعته، وسيواجه منتخب الأرجنتين وديًا الثلاثاء القادم في ملعب طنجة الكبير.