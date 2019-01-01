بيان رسمي من إدارة الاتحاد حول الصفقات الجديدة للفريق

أصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانًا رسميًا للحديث عن الصفقات الجديد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانًا رسميًا للحديث عن الصفقات الجديد والميركاتو الصيفي الذي تقوم به الإدارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيان إدارة الاتحاد جاء فيه : "من منطلق الشفافية التي وضعها مجلس إدارة نادي الاتحاد نهجًا في التعامل مع الجماهير الحبيبة عبر اطلاعها على كافة المستجدات التي تتعلق بالنادي، وبعد أن تابع المجلس الحملة السلبية ضد ما يتم العمل له لإعداد الفريق الأول والقلق الغير مبرر من أوساط الجماهير في هذه الفترة التي يحتاج إليها للاستقرار".

وأضاف البيان : "عليه يوضح مجلس الإدارة لعموم جماهير الاتحاد الوفية بأن عملية استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب تم البدء في الإعداد له منذ أشهر وكان هناك إجماع على أن يتم ترك المجال أمام المدير الفني لتحديد الاختيارات المطلوبة التي تساعده على تنفيذ طريقته الفنية بالشكل الذي يراه مناسبًا".

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وواصل بيان الاتحاد : "كافة الأسماء التي تم التعاقد معها أو الاستغناء عنها أو التي يجري حاليًا التفاوض معها تم مناقشتها مع المدرب بشكل مستفيض، وتبادل وجهات النظر حيالها بحُثًا عن ما يخدم الفريق فنيًا في المقام الأول دون النظر إلى اعتبارات أخرى ومنها الجانب المالي او شهر اللاعب".

وأضاف : "الاحترافية والمنطق يفرضان ذلك علينا كمجلس إدارة والثقة التي تم وضعها في المدير الفني لقيادة دفة الفريق فنيًا أن نترك المجال أمامه لتحديد خياراته الفنية وأن يبقى دورنا متابعة نتاج العمل".

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وأنهى البيان : "نؤكد للجماهير بأن ذلك لا يعني عدم اقتناعنا باختيارات المدرب للاعبين بل على العكس تمامًا، فالمجلس يدعم بشكل كامل كل قرارات المدرب لويس سييرا الذي أثبت طيلة الأعوام الثلاثة الماضية بأنه مدرب متمكن استطاع تحقيق نتائج جيدة في أصعب الظروف، وهو الدعم الذي نتطلع إليه من كافة محبي الكيان الاتحادي الكبير أن يقدموه للفريق في هذه المرحلة الهامة وبأذن الله نسعد جميعًا بالنتائج والانجازات التي نتطلع أن نرى فريقنا يحققها".