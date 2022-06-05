بيانيتش يقترب من وداع برشلونة والعودة لبداياته

مستقبل غامض للبوسني ميراليم بيانيتش

يظل مستقبل النجم البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، بعد نهاية إعاراته إلى فريق بشكتاش التركي من المنتظر عودته إلى كامب نو في ظل عدم وجوده ضمن خطط البلوجرانا.

بيانيتش انضم إلى برشلونة في صيف 2020 مقابل 60 مليون يورو قادمًا من يوفنتوس في صفقة تبادلية شهدت رحيل البرازيلي ارثر ميلو إلى السيدة العجوز.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لم يقدم المنتظر منه في كامب نو، ليخرج في رحلة قصيرة متجهًا إلى بشكتاش معارًا لمدة موسم، لكنه عاد الآن إلى برشلونة، حيث يتبقى في عقده عامين آخرين.

بيانيتش خارج خطة برشلونة

كشفت تقارير "سبورت" الإسبانية أن لاعب روما ويوفنتوس السابق خارج خطط النادي الكتالوني، ولا يحظى باهتمام تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

برشلونة يأمل في التخلص من اللاعب بسبب فاتورة الأجور المرتفعة، حيث يتقاضى بيانيتش 7.5 مليون يورو كراتب سنوي وهو ما سيصعب مهمة البرسا في الأمتثال لقانون اللعب المالي النظيف في الليجا والذي يعانى النادي منه بالفعل.

بيانيتش على رادار نابولي

وفقًا لتقارير نشرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن اللاعب يتواجد على طاولة نادي نابولي الإيطالي.

وأشار التقرير أن أبناء الجنوب دخلوا في مفاوضات مع اللاعب من أجل إعادته للدوري الإيطالي والذي شهد فترة تألقه بقميص يوفنتوس ومن قبله روما.

أولمبيك مارسيليا يراقب بيانيتش

أولمبيك مرسيليا سيحاول التعاقد مع بيانيتش لتغطية رحيل بوبكر كامارا، الذي تم الإعلان عن رحيله بالفعل إلى أستون فيلا.

وحسب تقارير الصحيفة الإيطالية، فإن بابلو لونجوريا رئيس مرسيليا اتصل بنادي برشلونة لمعرفة وضع بيانيتش حتى يكون قادرًا على التفاوض مع اللاعب من أجل عودته إلى فرنسا.

يذكر أن بيانيتش لعب مع أندية ميتز وأولمبيك ليون في بداية مسيرته ويبدو أنه قريب الآن من العودة إلى الدوري الفرنسي.

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