معلق فرنسي يتسبب في أزمة بعد استخدام لفظ عنصري

معلق يستخدم مصطلح عنصري في مباراة بالدوري الفرنسي

استخدم المعلق الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان السابق دانييال برافو مصطلحًا عنصريًا مثير للجدل في تعليقه على مباراة بين ستراسبورج وريمس.

ستراسبورج انتصر برباعية نظيفة في لقاء الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وأثناء تسجيل مهاجم ستراسبورج نونو دا كوستا لهدفه، علّق برافو بقوله: "هدف جيد من لاعب أسمر البشرة" مما تسبب في إثارة الجدل.

وأصدرت قناة beIN Sports فرنسا بيانًا عقب المباراة لتوجه اعتذار إلى المهاجم حول التعليق العنصري مؤكدة احترامها للجميع.

beIN SPORTS et son consultant s’excusent pour les propos tenus lors du match – , qui peuvent être considérés comme choquants et qui vont à l’encontre des valeurs prônées par la chaîne et sa rédaction.

1/2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 3, 2019

كما اعتذر برافو عن الواقعة والتقى دي كوستا في أرضية الملعب لينشر اللاعب بعدها صورة تجمعهما معلنًا قبول اعتذاره.

Pas d’inquiétude, un lapsus ça arrive, il travaille trop! @beinsports_FR arrêtez les matchs en milieu de semaine svp 😉 pic.twitter.com/MOITun9t15 — Nuno Da Costa (@Nuno_DC) April 3, 2019

جدير بالذكر أنّ مويس كين، لاعب يوفنتوس، تعرض لانتقادات عنصرية من جمهور كالياري وهو الأمر الذي شهد تضامنًا من عدد كبير من اللاعبين حول العالم.