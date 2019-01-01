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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

معلق فرنسي يتسبب في أزمة بعد استخدام لفظ عنصري

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Getty Images
معلق يستخدم مصطلح عنصري في مباراة بالدوري الفرنسي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

استخدم المعلق الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان السابق دانييال برافو مصطلحًا عنصريًا مثير للجدل في تعليقه على مباراة بين ستراسبورج وريمس.

ستراسبورج انتصر برباعية نظيفة في لقاء الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وأثناء تسجيل مهاجم ستراسبورج نونو دا كوستا لهدفه، علّق برافو بقوله: "هدف جيد من لاعب أسمر البشرة" مما تسبب في إثارة الجدل.

وأصدرت قناة beIN Sports فرنسا بيانًا عقب المباراة لتوجه اعتذار إلى المهاجم حول التعليق العنصري مؤكدة احترامها للجميع.

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كما اعتذر برافو عن الواقعة والتقى دي كوستا في أرضية الملعب لينشر اللاعب بعدها صورة تجمعهما معلنًا قبول اعتذاره.

جدير بالذكر أنّ مويس كين، لاعب يوفنتوس، تعرض لانتقادات عنصرية من جمهور كالياري وهو الأمر الذي شهد تضامنًا من عدد كبير من اللاعبين حول العالم.

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