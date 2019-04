معلق فرنسي يتسبب في أزمة بعد استخدام لفظ عنصري

استخدم المعلق الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان السابق دانييال برافو مصطلحًا عنصريًا مثير للجدل في تعليقه على مباراة بين ستراسبورج وريمس.

ستراسبورج انتصر برباعية نظيفة في لقاء الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وأثناء تسجيل مهاجم ستراسبورج نونو دا كوستا لهدفه، علّق برافو بقوله: "هدف جيد من لاعب أسمر البشرة" مما تسبب في إثارة الجدل.

وأصدرت قناة beIN Sports فرنسا بيانًا عقب المباراة لتوجه اعتذار إلى المهاجم حول التعليق العنصري مؤكدة احترامها للجميع.

beIN SPORTS et son consultant s’excusent pour les propos tenus lors du match – , qui peuvent être considérés comme choquants et qui vont à l’encontre des valeurs prônées par la chaîne et sa rédaction.

