بونوتشي وكوستا بعد تجاوز لوكوموتيف: حققنا هدفنا الأول هذا الموسم

هكذا تحدث نجوم يوفنتوس بعد الانتصار الثمين في العاصمة الروسية

تجاهل قلب دفاع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي الحديث عن أداء فريقه غير المقنع أمام لوكوموتيف موسكو في مباراة اليوم الأربعاء، التي حسمها بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات بهدفين لهدف في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال قائد الدفاع لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "هدف كوستا ساعدنا على حصد النقاط كاملة، وعلى أي حال كانت لحظة مهمة ومن الواضح أننا ما زال بحاجة لمزيد من الحذر في قادم المواعيد".

وأضاف "نحاول تطبيق تعليمات المدرب على أرض الملعب، لكن عندما نعاني من الضغط، يمكننا القيام بذلك"، في إشارة واضحة منه إلى أن اليوفي اعتاد على الانتصار في اللحظات الأخيرة.

وختم حديثه "الآن قد حققنا هدفنا الأول لهذا الموسم وهو التأهل لدور الـ16، الآن هدفنا إنهاء مبارياتنا قبل عطلة نوفمبر الدولية بتقديم أفضل ما لدينا أمام ميلان في مباراة الأحد".

العلاقة كانت سيئة للغاية بين اللاعب والمدرب! 🤦‍♂️



ما الذي جعل بيندتنر يقوم بتوجيه أقبح الشتائم إلى أرسين فينجر؟😱🤔 pic.twitter.com/vbvOkuiQC4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 6, 2019

أما عريس المباراة وصاحب هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع دوجلاس كوستا، فقال لشبكة الرياضية "هذا واحد من أهم أهدافي مع يوفنتوس، أنا سعيد حقًا لأنني ساهمت في فوز الفريق، وقد لعبت في هذا المركز 5 أو 6 سنوات، والآن أعرف المطلوب مني على أكمل وجه، وبصرف النظر عن الطقس البارد، فيبدو لي أننا لعبنا كفريق وهذا ساعدنا على الفوز".