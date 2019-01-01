بونافينتورا: كان مؤلمًا رؤية الآخرين يلعبون

بونافينتورا يتحدث عن ذكرياته الأليمة مع الإصابة

قال جياكومو بونافينتورا متوسط ميدان نادي ميلان إن أصعب شيء شعر به أثناء إصابته هو رؤية الآخرين يلعبون والشعور بالعجز عن المشاركة معهم.

وكان بونافينتورا قد عاد من إصابته منذ أشهر وبدأ بالمشاركة مع ميلان، ولكنه لم يستعد بعد مكانته مع الفريق والتي كانت قبل الإصابة.

وكان بونافينتورا أحد أهم عناصر الدوري الإيطالي قبل الإصابة على صعيد الأرقام والمشاركات، ولكن إصابة أربطة الركبة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وبعدما عاد وسجل أهدافه وبدأ في استعادة مستواه، قال بونافينتورا إن العودة إلى الملاعب شيء إيجابي ومنحه شعورًا افتقده لفترة طويلة.

وأضاف: "رغم الوضع الحالي لميلان إلا أنني أثق أننا نستطيع العودة من جديد ومحو هذه الفترة السيئة، ولكن شعور الإصابة كان أسوأ بكثير"

وتابع: "أسوأ ما في الإصابة هو الشعور بالعجز، حين تتمنى المشاركة مع فريقك في مبارياته وأنت لا تستطيع ذلك، وأن ترى الآخرين يلعبون وأنت لا تقوى على مشاركتهم"

نابولي يدخل في مفاوضات مع ميلان لضم ريكاردو رودريجيز

يذكر أن ميلان قد خسر في آخر مباريات العام 2019 في الدوري الإيطالي أمام أتالانتا بخمسة أهداف مقابل لا شيء في نهاية تشبه العام السيء للروسونيري.