بولعويدات يفسخ عقده مع شبيبة الساورة

يحدث هذا قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي الحاسمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن شبيبة الساورة الجزائري فسخ عقد مهاجمه محمد الهادي بولعويدات بالتراضي بين الطرفين، ذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي المصري الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الخبر على الصفحة الرسمية للفريق على فيس بوك لكن دون المزيد من التفاصيل حول أسباب فسخ العقد، والاكتفاء بتوجيه الشكر للاعب على حُسن المعاملة.

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مصادر لصحيفة البلاد الجزائرية أوضحت أن تعرض المهاجم صاحب الـ28 عامًا لوابل من الشتائم من جانب مقربين من رئيس النادي "محمد زرواطي" عقب نهاية مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي كان السبب المباشر في إنهاء العلاقة بين الطرفين.

يُذكر أن شبيبة الساورة نجح في إنعاش حظوظه بالتأهل لدور الـ8 في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على سيمبا بهدفين دون رد، إذ يكفيه التعادل في القاهرة أمام الأهلي ليضمن صعوده رسميًا، فالفريق يتصدر المجموعة حاليًا بـ8 نقاط يليه الأهلي وفيتا كلوب بـ7 نقاط مثل الفريق التنزاني بـ6 نقاط.