هشام محمد ينضم لإكرامي في قائمة الغائبين عن لقاء الساورة

مباراة حاسمة ومصيرية للفريق المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع "في الجول" أن هشام محمد لن يكون قادرًا على اللحاق بمباراة فريقه الأهلي المصري ضد شباب الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي لقاءً مصيريًا أمام ضيفه الجزائري لحسم تأهله رسميًا للدور القادم، إذ يحتاج للفوز بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة، والتي تجمع فيتا كلوب مع سيمبا التنزاني.

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وأوضح الموقع المصري أن صاحب الـ29 عامًا مازال يُعاني من آلام في ركبته، وقد أثبتت الأشعة حاجته للمزيد من العلاج الطبيعي قبل أن يكون جاهزًا للعب مرة أخرى.

وقد عانى هشام من تلك الآلام قبل مباراة فيتا كلوب الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، ولذا لم يلعب اللقاء رغم تواجده ضمن قائمة الفريق التي أعلنها المدرب مارتن لاسارتي.

وبهذا، ينضم لاعب مصر المقاصة السابق لزميله حارس المرمى شريف إكرامي في قائمة الغيابات المؤكدة عن اللقاء المقرر إقامته مساء السبت القادم.

ومازال الجميع ينتظر موقف محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة في كاحله خلال مواجهة فيتا كلوب الأخيرة والتي خسرها الفريق بهدف دون رد.