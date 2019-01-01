بوفون يدرس العودة ليوفنتوس بعد نهاية الموسم

الحارس المخضرم يقترب من العودة لناديه السابق

يميل الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، لعدم تجديد عقده الحالي مع نادي باريس سان جيرمان.

بوفون أنهى مسيرة طويلة مع يوفنتوس الصيف الماضي، ليشد الرحال إلى باريس لمدة موسم واحد فقط، طمحاً في خوض تجربة جديدة قبل نهاية مسيرته.

تجربة الإيطالي مع باريس لم تكن كما أراد، بعد المستوى الذي ظهر به في خروج فريقه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

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الأسابيع الماضية شهدت حالة من الجدل، سواء بتفعيل باريس لبند إضافة موسم جديد بعقد بوفون أو رحيله لنادي آخر.

موقع "سبورتس ميديا سيت" الإيطالي، اكدت أن بوفون لا يريد البقاء في باريس، ويدرس اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

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ويأتي ذلك لرغبته في العمل كمدير رياضي بناديه السابق يوفنتوس، حيث أبدى النادي الإيطالي رغبة كبيرة في عودة نجمه من جديد.

وأشارت الصحيفة أن بوفون يرحب بتلك الفكرة كثيراً، للعمل مرة أخرى مع زميله السابق بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس.

يذكر أن بوفون نجح مع باريس في حسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه هذا الموسم، ليضيف لقب دوري جديد لرصيده الطويل في الملاعب.