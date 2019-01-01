النتائج المباشرة
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

بوفون: كنت أتمنى اللعب بجوار رونالدو.. ويوفنتوس لا يفتقدني

التعليقات()
Getty Images
بوفون يعترف بأمنيته اللعب بجوار كريستيانو رونالدو وينتظر مواجهة مانشستر يونايتد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب جوانليجي بوفون حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان عن أمنياته باللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الحالي.

ويخوض بوفون البالغ من العمر 40 عامًا موسمه الأول في حديقة الأمراء، بعد قدومه من يوفنتوس في ميركاتو الصيف.

أوزيل يحدد موعد عودته للمشاركة مع أرسنال

اختيارات المحررين

في نفس الوقت انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس في ميركاتو الصيف.

وعن هذا الأمر قال بوفون: "بالتأكيد كنت أتمنى اللعب بجوار رونالدو، ولكني الآن ألعب بجوار نيمار ومبابي، وهما لديهما نفس الجودة أيضًا، أعتقد أن المنافسة على الكرة الذهبية ستكون منحصرة بينهما طوال العقد القادم".

كما أضاف الحارس الإيطالي: "لا أعتقد أن يوفنتوس يفتقدني، هو نادٍ كبير ويعرف متى يتخذ القرارات".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد رحيل مدربهم جوزية مورينيو قال بوفون: "المواجهة ستكون معقدة بكل تأكيد".

يذكر أن بوفون لم يسبق له أبدًا التتويج بدوري أبطال أوروبا.

الموضوع التالي:
الهلال السعودي يجتمع مع وكيل مدافع المنتخب الإسترالي لضمه
الموضوع التالي:
لاتسيو يسعى لافتتاح ميركاتو الشتاء بضم مدافع تشيلسي
الموضوع التالي:
مويس كين على رادار مارسيليا في ميركاتو الشتاء
الموضوع التالي:
هنري مفتاح انتقال فابريجاس لموناكو
الموضوع التالي:
بوتشيتنيو: نستحق الفوز.. وسأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول
إغلاق