بوجبا: الانتقال لريال مدريد حلم أي لاعب

النجم الفرنسي يثير التكهنات حول مستقبله مع مانشستر يونايتد

أشعل بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد، التكهنات حول مستقبله مع النادي الإنجليزي، وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بوجبا كان مهدداً بالرحيل على يونايتد في يناير الماضي، نظراً لتوتر علاقته مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للشياطين، وسط اهتمام من ريال مدريد ويوفنتوس.

الأمور هدأت وتغيرت تماماً مع قدوم النرويجي أولي سولشار، ولكن بوجبا لا يستبعد إمكانية العمل مع زين الدين زيدان مدرب ريال.

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وقال الفرنسي:"اللعب لريال مدريد سيظل حلماً لجميع اللاعبين لأنه واحداً من أكبر أندية العالم".

وأضاف:"يمتلكون زيدان كمدرب، أي لاعب يحلم بالعمل معه كذلك، ولكني الآن في مانشستر يونايتد ولا أعلم ما قد يحدث في المستقبل".

بوجبا تطرق أيضاً خلال حديثه عن فوز مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والتأهل لدور الثمانية من البطولة، وعلاقته بزملائه في النادي الفرنسي.

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وقال نجم الشياطين:"لازالوا يشعرون بالضيق في الوقت الحالي لما حدث، هذا أمر طبيعي جداً، ولكن لازال أمامهم العديد من المباريات في الموسم".

جدير بالذكر أن بوجبا تأهل رفقة مانشستر إلى دور الثمانية من الأبطال، ليلتقي مع نظيره الإسباني برشلونة خلال شهر إبريل القادم.