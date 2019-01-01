برشلونة يحسم صفقة دي ليخت خلال الشهر الجاري

تعرف على العرض الأولي الذي قدمه برشلونة للتعاقد مع دي ليخت

يقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم ثاني صفقاته من أياكس الهولندي والتعاقد مع ماتياس دي ليخت خلال الشهر الجاري على أن ينضم في يوليو المقبل.

برشلونة وقّع مع فرينكي دي يونج من صفوف أياكس في يناير الماضي بعقد يبدأ من مطلع موسم 2019-2020.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ برشلونة قدّم أول عرض رسمي لضم دي ليخت مقابل 60 مليون يورو ولمدة 5 مواسم وهو يشبه العرض الذي قدّمه الفريق لدي يونج.

وأوضحت الصحيفة أنّ يوفنتوس الإيطالي هو المنافس الأشرس لبرشلونة على الصفقة ولكن النادي الكتالوني هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب.

💢 رد جيجز على تصريحات إبراهيموفيتش الذي اعتبر انتقاد جيجز وبول سكولز وجاري نيفيل لـ بوجبا جزء من ولائهم للسير أليكس 🗣️ pic.twitter.com/ccPaeYAXRf — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

وأكدت الصحيفة أنّ برشلونة يقود سباق جلب مدافع أياكس خاصة في ظل رغبة اللاعب في مزاملة دي يونج مفضلًا "كامب نو" على تورينو.

وبحسب الصحيفة، فإن البلوجرانا قد ينجح في إتمام الصفقة بصورة نهائية خلال الشهر الجاري وخاصة وأن المقدمات مبشرة حتى الآن.

جدير بالذكر أنّ والد اللاعب قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية رؤية دي ليخت بقميص يوفنتوس في الموسم المقبل.