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برشلونة يحسم صفقة دي ليخت خلال الشهر الجاري

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Getty Images
تعرف على العرض الأولي الذي قدمه برشلونة للتعاقد مع دي ليخت
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم ثاني صفقاته من أياكس الهولندي والتعاقد مع ماتياس دي ليخت خلال الشهر الجاري على أن ينضم في يوليو المقبل.

برشلونة وقّع مع فرينكي دي يونج من صفوف أياكس في يناير الماضي بعقد يبدأ من مطلع موسم 2019-2020.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ برشلونة قدّم أول عرض رسمي لضم دي ليخت مقابل 60 مليون يورو ولمدة 5 مواسم وهو يشبه العرض الذي قدّمه الفريق لدي يونج.

وأوضحت الصحيفة أنّ يوفنتوس الإيطالي هو المنافس الأشرس لبرشلونة على الصفقة ولكن النادي الكتالوني هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب.

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وأكدت الصحيفة أنّ برشلونة يقود سباق جلب مدافع أياكس خاصة في ظل رغبة اللاعب في مزاملة دي يونج مفضلًا "كامب نو" على تورينو.

وبحسب الصحيفة، فإن البلوجرانا قد ينجح في إتمام الصفقة بصورة نهائية خلال الشهر الجاري وخاصة وأن المقدمات مبشرة حتى الآن.

جدير بالذكر أنّ والد اللاعب قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية رؤية دي ليخت بقميص يوفنتوس في الموسم المقبل.

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