أخته: لا اتصالات بين جريزمان وبرشلونة

الأخت تنفي كل ما أثير في الصحف مؤخرًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفت ماود جريزمان أن يكون أخاها "أنتوني" على اتصال مع برشلونة للحديث عن انتقاله إليهم الصيف القادم.

وأثيرت في الصحف خلال الأيام القليلة الماضية أخبارًا حول رغبة جريزمان بالرحيل عن أتلتيكو مدريد وندمه على قرار رفض البارسا الصيف الماضي، إذ كان قريبًا جدًا من ارتداء القميص الكتالوني قبل أن يتراجع ويُوقع عقدًا جديدًا مع ناديه يمتد حتى عام 2023.

الصحف قالت أن جريزمان فضل البقاء في مدريد لرغبته خوض نهائي دوري الأبطال على ملعبهم الجديد "واندا ميتروبوليتانو" هذا الموسم، لكن خروج أتلتيكو من البطولة أمام اليوفنتوس أحبط اللاعب وجعله يُفكر بالرحيل من جديد ولذا فتح قنوات اتصال مع إدارة البارسا.

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ماود نفت كل هذا حين قالت لصحيفة لكييب الفرنسية "صحيح أن جريزمان محبط للإقصاء من دوري الأبطال، لأن خوض نهائي البطولة في ملعبهم كان أحد أهدافه حين قرر البقاء في صفوف الفريق، لكن ليس هو وحده المحبط بل كذلك الإدارة والمدرب واللاعبين والجماهير".

"قراءة تلك الأخبار يوميًا حول ما يُفكر به أخي وإدعاء معرفة ما يُفكر به أمر متعب، الأشخاص الوحيدون المشرفون على اهتمامات أخي هم أنفسهم منذ عامين، وهم أنا وأبي آلاين والمحامي الخاص بنا "سيفان كاريان"".

أتمت في تلك النقطة قائلة "إن كان هناك نادٍ نحن على اتصال به حاليًا، فهو أتلتيكو مدريد ولا أحد غيره".

الأخت أوضحت في نهاية تصريحاتها أن جريزمان متواجد حاليًا مع المنتخب الفرنسي حيث يستعد لمواجهة مولدوفا وآيسلندا في تصفيات يورو 2020، وأنه لا يُفكر في الوقت الحالي إلا بتشريف قميص منتخب أبطال العالم 2019.