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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوجبا: أشاهد هؤلاء من أجل التعلم منهم

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Adrian Dennis
النجم الفرنسي يكشف عن قائمة باللاعبين الذين يتابعهم للتعلم منهم على أرضية الملعب

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف لاعب الوسط الفرنسي ديديه دروجبا، عن اللاعبين الذين يتطلع للتعلم منهم داخل وخارج الدوري الإنجليزي.

بوجبا يعيش حالياً واحدة من أفضل فتراته مع الشياطين الحمر، منذ رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن صفوف الفريق.

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ومع ذلك يؤكد نجم مانشستر أنه يحرص على متابعة المنافسين، للتعلم بشكل مستمر من بعض صفاتهم.

وقال بوجبا في تصريحات صحفية:"الآن أتعلم من كيفن دي بروينة، لوكا مودريتش وكذلك توني كروس".

وأضاف:"أحب طريقة لعبهم كثيراً وأحاول التعلم من ما يقومون به في الملعب والتمتع بنفس جودتهم".

وتابع صاحب الـ25 عاماً:"أحب كرة القدم ومتابعتها، تعلمت من كل ما شاهدته من تشافي، إنيستا، مايكل كاريك ويايا توريه".

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ويستعد بوجبا لاختبار جديد مع مانشستر يونايتد غداً السبت، عندما يلتقي فريقه مع برايتون بالجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.

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