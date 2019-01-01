جوارديولا: يجب أن تفهموا صعوبة الهجوم ضد 11 مدافعاً

بيب يعتبر مباراة اليوم ضمن أفضل عروض الفريق..

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالتغلب على بورنموث بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 29 للبريميرليج

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وقال جوارديولا لبي بي سي سبورت:"لقد قدمنا أداء من أفضل ما لعبناه هذا الموسم، لقد كانوا منظمين للغاية ولكن لم يحصلوا على تسديدة واحدة".

وأضاف:"لقد دافعنا جيداً أمام رميات التماس والركلات الثابتة، صنعنا بعض الفرص، والناس يجب أن تدرك صعوبة الهجوم ضد 11 لاعباً وجميعهم في الدفاع".

وأوضح:"أشكر اللاعبين، لقد كانوا مذهلين. نطلب الكثير من لاعبينا دون أن نترك لهم وقت كافي للراحة الجسدية، لهذا الأمر مذهل، لا يهم ما يحدث لبقية الموسم، في هذا الموسم هم يستحقون إعجابي".

وانتزع سيتي صدارة البريميرليج بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يلاقي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد غداً.