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أكي: مورينيو تركني محطمًا في تشيلسي

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أكي يتحدث عن مرحلته مع تشيلسي تحت قيادة مورينيو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

اعترف الظهير الهولندي ناثان أكي أنه استعاد الحياة مرة أخرى بعد انضمامه إلى بورتموث، بعدما فقد بريقه في تشيلسي تحت قيادة مورينيو.

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وكان أكي قد انتقل إلى صفوف بورنموث في موسم الانتقالات الصيفية قبل الأخيرة، ونجح في تقديم مستويات رائعة لفت انتباه الجميع.

وبخصوص ذلك، قال أكي إنه عانى كثيرًا في تشيلسي بسبب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي حطمه كثيرًا في بداياته كلاعب صاعد للبلوز.

وقال أكي لصحيفة تيليجراف: "انضميت إلى الفريق الأول لتشيلسي عام 2013 ولعبت تحت قيادة رافا بينيتيز، وعندما رحل ظننت أن الموسم القادم سيكون موسمي"

وأضاف: "كل شيء كان رائعًا في العام الأول ولعبت بعض المباريات كأساسي وكلاعب بديل، ولكن بعد كل ذلك أصبحت حبيسًا لدكة البدلاء مرة أخرى"

وتابع: "مع مورينيو فقدت ثقتي بنفسي، وظننت أنني لن أستطيع اللعب في مستويات كبيرة مرة أخرى، قبل أن أنتقل إلى بورنموث وأعود إلى ما كنت عليه مرة أخرى"

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يذكر أن ناثان أكي كان قد انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2011، حيث كان يبلغ من العمر حينها 16 عامًا فقط، وكان أحد أبرز المواهب الصاعدة.

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