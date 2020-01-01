بوبان على بوابة الخروج من ميلان

أزمات ميلان الإدارية تعصف ببوبان ومالديني ما زال في الصورة

ذكرت مصادر صحفية إيطالية أن تواجد الكرواتي زفونيمير بوبان مدير قطاع الكرة بنادي ميلان داخل أسوار النادي بات محل شك، كما بات قاب قوسين أو أدنى من الإقالة.

وكان الانقسام الإداري داخل ميلان قد عاد ليتصدر العناوين في لومبارديا خلال الساعات الماضية بجانب أزمة فيروس كورونا والتي تهدد استكمال الدوري الإيطالي بصورته الطبيعية هذا الموسم.

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وفي الآونة الأخيرة، تردد كثيرًا اسم المدير الرياضي التنفيذي للنادي بوبان كأحد الأسماء المرشحة للإبعاد عن منصبها من قبل الإدارة الأمريكية المالكة للروسونيري في الوقت الحالي.



وبحسب الصحيفة الإيطالية "كوريري ديلا سيرا" فإن الانقسام قد وصل إلى أقصى حدوده داخل جدران ميلان بالإضافة إلى وجود شكوك تتعلق بميزانية النادي اللومباردي.

وتم توجيه الاتهامات في الأيام الأخيرة للمدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديس الذي اتضج أنه قد قام بالتفاوض سرًا مع المدرب الألماني رالف رانجنيك من أجل قيادة الفريق خلفًا لستيفانو بيولي.



وأضافت الصحيفة: أن بوبان سيقيم جلسة مع جازيديس مساء اليوم من أجل مناقشة هذا الموقف، وهناك اتجاه من الشركة الأمريكية لإقالة مدير قطاع الكرة بالنادي والذي تولى هذا المنصب قبل بداية الموسم الحالي.

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يذكر أن ميلان قد دخل في العديد من الأزمات بعدما انتقلت ملكيته من برلسكوني إلى ملاك صينيين ومن الملاك الصينيين إلى بنك إيليوت الأمريكي.



