بوبان: لا نعد جمهور ميلان بصفقات قوية

تعرف على تصريحات بوبان حول سوق انتقالات ميلان

رفض زفونيمير بوبان، المدير الرياضي لميلان، وعد الجمهور بضم صفقات قوية في الصيف الجاري بسبب قيود قوانين اللعب المالي النظيف.

بوبان تولى منصب المدير الرياضي للروسونيري ويعاونه باولو مالديني.

وقال بوبان في تصريحات لصحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت": "ميلان لا يمكن أن يكون طموحًا لأنّ هناك العديد من العواقب التي تواجهنا في سوق الانتقالات وبعض الصفقات لن نستطيع دفع قيمتها".

وتابع: "لا أستطيع أن أعد بأي شيء، ولكننا نحاول حاليًا إتمام صفقة بإمكانيات كبيرة لتطوير التشكيل الحالي".

المدير الرياضي للروسونيري أشار إلى أنّ الهدف الحالي هو تقديم مباريات جيدة في الدوري الإيطالي والفوز باللقاءت وإعادة بناء الفريق.

واختتم: "هدفنا أنّ نكون فريق تنافسي قادر على حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا ونقدم كذلك كرة قدم عظيمة جدير باسم وتاريخ النادي".

وكان ميلان قد أتم صفقة ثيو هيرنانديز من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.