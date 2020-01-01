بن ناصر: الإسلام يُعلمني التواضع.. رونالدو وميسي مثل بقية البشر

تصريحات قوية من بن ناصر..

أكد إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان، أنه لن يلهث خلف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إذا ما التقى بهما، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي يحث على التواضع، ما يجعلهما بالنسبة له بشر مثل البقية.

وكان بن ناصر قد انضم لميلان في الصيف الماضي بعد الأداء المميز الذي ظهر به رفقة المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي توّج بها محاربو الصحراء في مصر.

حقق بن ناصر جائزة اللاعب الأفضل في البطولة حينها، ما جذب إليه أنظار أغلب أندية أوروبا، لكنه آثر الاستمرار في الدوري الإيطالي والانتقال من إمبولي إلى الروسونيري.

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الدولي الجزائري في حديثٍ مطول أجاب عند سؤاله عن مثله الأعلى أجاب "ليس لديّ زملاء أعتبرهم مثلي الأعلى، أنا معجب بهم فقط. إذا صادفت رونالدو أو ميسي، فلن أنضم إلى موكب المشيدين بهما".

كما أضاف "إنها ليست غطرسة على الإطلاق، بل على العكس تمامًا، ديني يُعلمني أن التواضع هو أمر بالغ الأهمية، لذا فإن ميسي ورونالدو هما رجلان مثل أي شخص آخر".

"عندما لعبت أمام يوفنتوس للمرة الأولى وأنا في إمبولي، في نهاية المباراة طلب العديد من زملائي من رونالدو التقاط صورة، لكني لم أفعل ذلك."

صاحب الـ22 عامًا تطرق للحديث حول أسباب مغادرته لآرسنال والتوجه صوب الكالتشيو، فقال "وصلت إلى إنجلترا في يوليو 2015، أقمت لمدة شهرين في فندق لأنني لم أرد مجالسة أسرة لا أعرفها".

"كان عمري 17 عامًا ولم أستطع العيش بمفردي، لذا جاءت أختي للعيش معي وقررت الزواج من البنت التي كنت أواعدها منذ المدرسة."

"أخيرًا حصلت على بعض المشاركة في سبتمبر، ولكن أُبعِدت بعد تعرضي لإصابتين كما لعبت على اليسار في خط الهجوم وهو شيء لم أقم به من قبل، شعرت بضغوط لا تصدق ولم أكن متأكد مما يحدث."

"لم ألعب مرة أخرى ولكنني لست نادمًا، تدربت مع لاعبين مهمين مثل مسعود أوزيل وسانتي كازورلا، بقيّ لي 4 سنوات في عقدي مع آرسنال لكن وددت أن أكون مع نادٍ يريدني بالفعل، لذلك فضّلت الانتقال إلى إمبولي، كان النادي الأكثر اهتمامًا بي."

وأتم "فعلت نفس الشيء عندما اخترت الانضمام إلى ميلان، اخترتهم لأنهم كانوا أكثر من يريد التعاقد معي، وطبعًا كان لتاريخ النادي دور في رغبتي بالقدوم هنا، وكان مشروع ميلان هو الأفضل بالنسبة لي".

يذكر أن بن ناصر انضم لميلان نظير 16 مليون يورو، وقد شارك في 23 مباراة بمسابقتي الدوري والكأس، ولم يحرز أهدافًا وصنع واحدًا فقط قبل توقف النشاط في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.