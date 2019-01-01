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بن عطية يتمنى العودة إلى فريقه القديم

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مشوار طويل للمغربي بإيطاليا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

عاد مهدي بن عطية، النجم المغربي، للحديث من جديد عن مشواره مع الكرة الإيطالية، وفتح باب العودة إلى صفوف روما من جديد.

وبدأ بن عطية مشواره الإيطالي مع أودينيزي في 2010، ثم لعب مع روما موسماً وحيداً في 2013-2014، قبل العودة للسيري آ من بوابة يوفنتوس في 2016، وحتى رحيله للدحيل مطلع العام الحالي.

وقال المغربي مع "لاجازيتا": "في روما جارسيا أعطاني الثقة، كنت أعمل معه مترجماً حتى، تدربت مع وحشين في صورة توتي ودي روسي وأصبحت قائداً بفضلهما".

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وأضاف: "كل تلك أشياء لا تنسى، كذلك ملعب الأوليمبيكو، عندما تدخله، وبرفقة هؤلاء، ستشعر أنك تريد تحطيم العالم، يستحقون الفوز أكثر هؤلاء الجماهير".

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وواصل بن عطية: "أنا أتفهم شعورهم، الروماني الحقيق يريد الانتصار، روما سيبقى دائماً فريقاً خاصاً لي، وأتمنى العودة".

وعرج بن عطية في حديثه عن علاقته مع مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري: "مدرب مميز، مشواره يتحدث عنه، لم أمتلك أي مشاكل معه، وأتمنى أن يكون الأمر كذلك له، تمنيت أن نتحدث وجهاً لوجه أكثر".

وانتقل بن عطية إلى الدحيل القطري في يناير الماضي بعد تقارير تحدثت عن خلافات بينه وبين أليجري بسبب تراجع دوره مع يوفنتوس.

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