جاريدو: مستعد للمغامرة الجديدة، ودومبيا جاهز للهلال

المدير الفني للعين يتحدث قبل مواجهة الزعيم السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال خوان جاريدو المدير الفني لفريق العين الإماراتي أن حامد دومبيا لاعب وسط الفريق جاهز تمامًا لمواجهة الهلال في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان مساء الثلاثاء في الإمارات، وقال جاريدو عن المباراة "ندرك جيدًا أن المباراة قمة مرتقبة كونها تجمع بين ناديين كبيرين في آسيا، الأمر الذي يفرض علينا إظهار روح القتال والتعامل بالتركيز العالي، وشخصيًا أدرك جيدًا مدى خصوصية هذه المواجهة، والمؤكد أن حوافز جميع اللاعبين كبيرة جدًا في المشاركة ، كما أنني مطالب بإدارة الموقف مهما كانت الظروف، والعين فريق كبير ومطالب بالفوز في جميع التحديات مع الاحترام لطموحات جميع منافسيه".

أضاف حول معرفة زوران ماميتش المدير الفني للهلال بأدق تفاصيل فريقه الذي ترك خلال الموسم الجاري "نعم اللاعبون والمدرب يعرفون بعضهم جيدًا والأهم في مثل تلك الظروف هو اللاعب، وجميع عناصر الفريق يدركون جيدًا ما المطلوب منهم خلال المواجهة منذ البداية وحتى صافرة النهاية".

"قد مضى على وجودي مع العين فترة قصيرة، وأعمل بعد كل مباراة نخوضها على تقييم الأداء، والمؤكد أن كل مواجهة تختلف تمامًا عن الأخرى، والواقع يؤكد أن العين في آسيا مختلف، الأمر الذي لمسته في نفوس جميع لاعبي الفريق فالكل يعمل هنا بشغف ويقاتل من أجل الدخول في القائمة الأساسية والمشاركة في مواجهة الغد".

وعن مغامرته الأولى في بطولات آسيا، قال المدرب الذي سبق له العمل مع الأهلي المصري "الحقيقة خضت عدة تحديات بمختلف القارات في أوروبا وأفريقيا من قبل وسأدخل غدًا تحديًا جديدًا بدوري أبطال آسيا، بيد أن الأمر مختلف حيث أن الأمور هنا رائعة والسر في التفوق يكمن في الجودة العالية والتزام اللاعبين والإمكانيات الكبيرة، والمهم أن يظهر الفريق روح القتال لتحقيق طموحاته الكبيرة".

أتم جاريدو مؤكدًا غياب كايو عن اللقاء، وقائلًا عن موقف لاعب الوسط "دومبيا لاعب وسط رائع ويمتلك إمكانيات عالية، كما أنه يتدرب بصورة جيدة مع الفريق وهو في درجة الجاهزية المطلوبة لمواجهة الهلال بالتأكيد، أما كايو فلن يلعب ولكننا نمتلك البديل المناسب والذي نثق في أن يقدم الإضافة المرجوة إلى جانب زملائه بالفريق".