بنزيما يكشف موقفه من المشاركة أمام ألمانيا

بنزيما بين دكة الاحتياط والمشاركة الأساسية

بعد غياب ست سنوات تقريبًا، عاد مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي في بطولة يورو 2020.

وفي إطار استعدادات الفريق لبطولة أمم أوروبا 2020، أُصيب المهاجم الفرنسي في الركبة في مباراة ودية أمام منتخب بلغاريا والتي فاز فيها منتخب الديوك بثلاثية نظيفة.

موقف بنزيما لمواجهة ألمانيا؟

وفي حوار أجراه صاحب الـ33 عامًا مؤخرًا مع "Telefoot" تحدث فيه عن إصابته حيث قال: "أنا جيد جدًا. لقد تمكنت من استئناف التدريبات مع المجموعة بالأمس. لم يكن هناك أي ألم. في الحقيقة لم أفكر أنه قد أخسر مشاركتي في اليورو".

وتابع: "لقد كان ألمًا كبيرًا ولكنها كانت فقط ضربة. لم يكن من الضروري البقاء أكثر من دقائق على الأرض حتى لا أحمل عليها أكثر لذلك قررت الخروج".

وأضاف: "لدينا طاقم طبي جيد جدًا لذلك تم كل شيء بسرعة كبيرة. لقد استأنفت التدريب مع المجموعة أمس، لأنه ليس لدي أي إزعاج، ولا ألم. أشعر أنني بحالة جيدة".

ماذا كان شعور بنزيما بعودته مرة آخرى إلى صفوف المنتخب؟

تابع الفرنسي حديثه حيث قال: "لقد مرت عودتي بشكل جيد، لقد استقبلت بشكل جيد للغاية".

وأردف: "سيبدأ العمل الحقيقي يوم الثلاثاء. إذا تم إخباري بذلك قبل عام واحد، كنت بالتأكيد سأجيب "لا أعرف" لكنني واصلت العمل، على أمل العودة يومًا ما إلى الفريق."

وأكمل: "أنا هنا، أحب ذلك، ويسعدني أن ألعب لبلدي ورفع الكأس هو الهدف".

واختتم: "نحن نلعب كل مباراة وكأنها نهائيات"

ويستعد منتخب فرنسا بطل العالم لمواجهة ألمانيا في بداية مشواره بـ"يورو 2020" يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي تضم كل من البرتغال والمجر.

اقرأ أيضًا:

نحس فرنسا يطارده .. إصابة بنزيما قبل أيام من اليورو

لونجليه: لم أبك بسبب ركلة جزاء قادش، كانت الأضواء الحمراء!

فيرنر: بنزيما قدوتي ونخشى فرنسا بمعسكر ألمانيا!