بنزيما يجاهد الإصابة للحاق بالكلاسيكو والحلم واحد.. الكرة الذهبية!

مصمم على حلمه..

رغم الآلام، يُجاهد كريم بنزيما في الساعات الماضية كل الظروف من أجل اللحاق بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأحد على ملعب كامب نو بالدوري الإسباني.

ويُعد بنزيما هو اللاعب الأهم في ريال مدريد هذا الموسم، حيث سجل حتى الآن 11 هدفًا في 11 مباراة مع النادي الملكي بمختلف المسابقات، مع صناعته لـ8 آخرين.

مع ذلك، بدأ القلق يتسرب إلى كارلو أنشيلوتي وجماهير الريال حول غيابه عن الكلاسيكو بسبب الإصابة، لكن الصحف الإسبانية تؤكد أنه سيبذل الغالي والنفيس للتواجد بكامب نو يوم الأحد.

لماذا يريد بنزيما التواجد أمام برشلونة رغم الإصابة؟

السبب الرئيسي في إصرار بنزيما على التواجد في الكلاسيكو رغم كل الآلام والمعاناة هو إدراكه لما يمثله التألق في تلك المباراة على مصير الكرة الذهبية.

بنزيما الآن مرشح قوي للظفر بالبالون دور بعد عامه المميز مع الريال وكذلك منتخب فرنسا، والتألق في الكلاسيكو يعني تقريبًا حسم اللقب لصالحه.

الدولي الفرنسي لا يريد تفويت فرصة لمنحه الأفضلية في الكرة الذهبية، وبالطبع المباراة الأكثر شعبية ومتابعة جماهيرية حول العالم قد تكون وسيلته للاقتراب من حلمه الأكبر.

ما هي إصابة بنزيما؟

وخاض صاحب الـ32 عامًا مباراة شاختار الماضية في دوري أبطال أوروبا بصورة طبيعية، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في فوز الملكي بخماسية نظيفة في أوكرانيا.

لكن في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة تعرض بنزيما إلى تدخل قوي بعض الشيء على مشط قدمه اليمنى، مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية باليومين الماضيين.

تواجد البنز في صالة الألعاب الرياضية رفقة المصابين، ومع ذلك فإن الأمر يحدو أنشيلوتي والريال بأن الإصابة ليست كبيرة وسيمكنه التواجد في الكلاسيكو.

ما هو سجل بنزيما في الكلاسيكو؟

منذ أن انضم بنزيما إلى ريال مدريد في صيف 2009 قادمًا من ليون، خاض الفرنسي 39 مباراة كلاسيكو أمام برشلونة، كان الفوز من نصيبه في 11 منها، مع الخسارة في 18 والتعادل في 10.

إجمالًا، أسكن بنزيما شباك برشلونة في كل تلك السنوات 10 أهداف، إلى جانب صناعته لـ9 أهداف أخرى.

آخر كلاسيكو خاضه بنزيما الموسم الماضي كان بملعب ألفريدو دي ستيفانو وأحرز هدفًا عالميًا بكعب القدم في شباك تير شتيجن بالمباراة التي انتهت 2-1 لكتيبة زين الدين زيدان آنذاك.

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