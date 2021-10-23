أنشيلوتي: مكانة الكلاسيكو لن تتأثر برحيل ميسي ورونالدو

مواجهة جديدة من نوعها من دون الثنائي

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن الكلاسيكو أمام برشلونة، سيظل كما هو بعد رحيل الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن الفريقين.

رونالدو غادر ريال في 2018 منتقلًا إلى يوفنتوس، قبل أن يرحل ميسي في الميركاتو الصيفي إلى باريس سان جيرمان، ليصبح الكلاسيكو الأول من دونهما منذ سنوات طويلة.

أنشيلوتي تحدث في المؤتمر الصحفي للمواجهة المقامة غدًا على ملعب كامب نو بالدوري الإسباني، وتطرق إلى العديد من الجوانب الهامة التي تخص فريقه.

وقال أنشيلوتي عن الكلاسيكو:"إنها لا تزال مباراة خاصة لأولئك الذين يعيشونها، المشاعر تظل هي نفسها عندما كان رونالدو وميسي هناك، ليس عليك أن تنظر إلى الأفراد ولكن على الفريقين، ريال مدريد وبرشلونة سيظلان كما هما قبل وبعد أي لاعب".

وعن رؤيته مباريات ريال مدريد مع زين الدين زيدان الموسم الماضي:"بالطبع، يمكن أن يكون مرجعًا بالنسبة لنا، يجب تقييم ما سار بشكل جيد في الماضي".

رأيه في برشلونة:"لا أحب تقييم الفرق الأخرى، إنهم يحافظون على هويتهم في لعب كرة القدم بشكل جيد، لا يوجد لديهم ميسي الآن، لكن الشباب هناك رائعون".

وعن الفوز بالكلاسيكو:"لم أفز أبدًا في كامب نو، لقد حان وقت القيام بذلك على الرغم أن الأمر ليس سهلًا، عليك الفوز من أجل مواصلة المنافسة على الدوري".

مستوى فينيسيوس جونيور وأنسو فاتي:"كلاهما شاب وعليهما إظهار ما يمكنهما القيام به في مسيرتهما، يرحل رونالدو ومن بعده ميسي ولكن هذا لن يغير أن المنافسة تظل مستمرة بين برشلونة وريال مدريد".

جاهزية إيدين هازارد:"لقد تدرب أمس وكل شيء سار على ما يرام، وضعه يبدو صعبًا في الوقت الحالي بعد العودة من الإصابة، ولكنه من الممكن أن يكون مفيدًا في أي وقت".

هل ريال الأقرب للفوز:"لا أعرف من سيفوز بالكلاسيكو، لأن برشلونة لعب مباريات جيدة، في هذا النوع من المباريات لا يمكن تفضيل أي فريق على الآخر".

إجراء تغييرات في التشكيل:"كل شيء واضح للغاية، ولا يبدو من الصواب التحدث عن ذلك لأنني لم أخبر اللاعبين بأي شيء، ولكن من الجيد استعادة كارباخال وهازارد مرة أخرى".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو بـ17 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد ويمتلك مباراة مؤجلة.

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