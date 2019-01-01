بنزيما يحطم رقم هنري مع ريال مدريد

الفرنسي يواصل التألق في مدريد

واصل كريم بنزيما التألق وتحقيق الأرقام المميزة رفقة ناديه ريال مدريد بعد المساهمة في الانتصار العريض على ليجانس بخماسية مساء الأربعاء.

النجم الفرنسي صنع هدفين وسجل واحداً في الفوز الذي حققه الفريق على ضيفه في "سانتياجو برنابيو"، ليصل لهدفه السابع هذا الموسم.

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وبهذا الهدف، بلغ بنزيما هدفه رقم 229 بألوان ريال مدريد، متخطياً تيري هنري، نجم أرسنال سابقاً، كأفضل هداف فرنسي في الدوريات الأجنبية.

وتوقف هنري عند 228 هدفاً بعد مسيرة حافلة مع أرسنال، وفترة وجيزة قبلها في إيطاليا مع يوفنتوس.

رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد وليجانيس

ريال مدريد ارتقى للمرتبة الثانية على سلم الترتيب بانتصاره وبلغ النقطة الحادية والعشرين بعد مرور 10 جولات من الليجا.