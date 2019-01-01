رجل رائع _ رجل مخيب | ريال مدريد وليجانيس

تقييم جول للأفضل والأسوأ في سهرة الخماسية

استعرض ريال مدريد قوته على متذيل جدول ترتيب أندية الليجا بخماسية نظيفة مع الرأفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مساء الأربعاء لحساب الأسبوع الحادي عشر.

رجل رائع | كريم بنزيمة _ ريال مدريد

بصرف النظر عن ضعف المنافس وحالة التألق التي كان عليها جُل لاعبي الريال مثل إدين هازارد، رودريجو وسيرخيو راموس حتى تيبو كورتوا أنقذ مرماه من هدفين محققين، لكن رجل المباراة ونجمها الأول هو الفرنسي كريم بنزيمة، الذي لعب دور البطولة المطلقة في أول 10 دقائق، بصناعة أول هدفين لرودريجو وتوني كروس.

المهاجم الفرنسي كان أشبه بسانتا كلوز الميرينجي في هذه السهرة، بمساعدة القادمين من الخلف على الوصول لمرمى الحارس سوريانو، ولولا سوء حظه في بعض الفرص التي أتيحت له، لخرج من المباراة بأكثر من هدف، لكنها تبقى مباراة مثالية بالنسبة له.

رجل مخيب | كينيث أوميريو _ ليجانيس

لا شك أبدًا أن أغلب لاعبي الفريق الضيف كانوا في أسوأ حالاتهم، بما فيهم الحارس سوريانو، لكن المدافع النيجيري أوميريو كان الحلقة الأضعف في فريقه في هذه الأمسية، بمعاناة في مراقبة بنزيمة، وعدم التعامل مع الكرات العرضية، والدليل على ذلك أن منطقة العمق كانت مستباحًا لكتيبة زيزو، وبسببها انتهت المباراة بهذا المهرجان من الأهداف، وكأن ليجانيس كان يلعب بقلب دفاع واحد وهو رودريجو تارين، الذي حاول بقدر المستطاع الصمود أمام الغارات الملكية.