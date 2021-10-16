بنزيما: الكلاسيكو بدون ميسي؟ الأسماء ترحل ويبقى ريال وبرشلونة

بنزيما يعلق على اللقاء المرتقب مع برشلونة من دون ميسي

لم يخفِ نجم ريال مدريد، كريم بنزيما شعوره حول شكل مباراة الكلاسيكو في ظل غياب أسطورة برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل مطلع الموسم الجاري إلى باريس سان جيرمان.

ريال مدريد سيحل ضيفًا على برشلونة في الـ 24 من شهر أكتوبرالجاري، لنشهد بداية حقبة جديدة في تاريخ المواجهة الأكثر شهرة في كرة القدم.

ورغم رحيل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدوعن الفريقين، بنزيما.يرى أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة "لا تزال الأفضل في كرة القدم".

ماذا قال بنزيما؟

ورد النجم الفرنسي في تصريحات لشبكة "ESPN" عند سؤاله كيف ستكون لمباراة من دون ميسي: "بالنسبة لي، الأمور تبدو كما هي. لا تزال هذه أفضل مباراة حاليًا في كرة القدم".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق باللاعبين المتواجدين، أو اللاعبين الذين رحلوا أو القادمين. فمواجهة ريال وبرشلونة تاريخية".

كيف هي الأمور قبل الكلاسيكو؟

في خضم ما يعاني منه برشلونة على مستوى النتائج مؤخرًا فانه يدخل هذا اللقاء متأخرًا بخطوة بالفعل،إذ يحمل الفريق الكتالوني رقم سلبي في مواجهات الكلاسيكو تحت قيادة كومان، حيث خسر أول مباراتي كلاسيكو له بقيادة الهولندي في الموسم الماضي، وهو رقم لم يسجله أي مدرب لبرشلونة منذ يواكيم ريف في عام 1980.

الكثير من الشكوك لاتزال تحيط بمستقبل كومان لكن على الأرجح سيقود الفريق الكتالوني في تلك المهمة التي كل مؤشراتها تشير نحو تفوق نادي العاصمة.

على الجانب الآخر ريال مدريد سوف يدخل المباراة بخطى شبه واثقة، معتمدًا على معنويات الفريق بالإضافة إلى منقذه وقائده بنزيما، الذي يتصدر هدافي الليجا حاليا برصيد 9 أهداف، وهو واحد من أبرز العناصر المرتقبة في لقاء الكلاسيكو القادم.

اقرأ أيضًا:

"صلاح سينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد أو باريس"

خاص | إكرم كونور يوضح لجول: ريال يريد صلاح في يناير ويعرض هازارد بالمقابل!

بصورة غير مفهومة.. منبوذ أنشيلوتي رفض أموالًا ودقائق خارج ريال مدريد!







