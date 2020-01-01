بمشاركة زياش.. أياكس يواصل السقوط ويُهزم من ألكمار

نتائج مخيبة للآمال..

تلقى أياكس هزيمة موجعة على يد ألكمار بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب يوهان كرويف آرينا في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الهولندي.

الهزيمة تأتي بعد أيام قليلة من خروج أياكس الغير متوقع على يد خيتافي في الدوري الأوروبي بعد الخسارة في مجموع المباراتين 3-2، كما تأتي بعد الهزيمة محليًا في الجولة الماضية على يد هيراكس بهدف نظيف.

ميرون بوادو كان من افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة الرابعة، وفي ظل ضغط أياكس للتعديل تمكن أسامة إدريسي من حسم المباراة لصالح ألكمار بهدف ثانٍ قاتل في الدقيقة 74.

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وشهدت المباراة مشاركة النجم المغربي حكيم زياش، ولكن إيريك تين هاج قد باستبدال وحيد لأياكس في المباراة بخروجه ودخول كلاس يان هونتيلار محله في الدقيقة 71.

ألكمار هو منافس أياكس هذا الموسم على لقب الدوري، وبالفوز على أحفاد كرويف قلصوا الفارق ليصبح 3 نقاط فقط، حيث يمتلك ألكمار 50 نقطة مقابل 53 لزملاء زياش.

ألكمار ليس في حالة أفضل من أياكس على الصعيد الأوروبي، فالفريق خرج من دور الـ32 بالدوري الأوروبي أيضًا ولكن على يد لينتس النمساوي في مفاجأة كانت مدوية أيضًا لفارق التاريخ بين الناديين.

يذكر أن هذا هو الموسم الأخير لزياش في أياكس، حيث أتم تشيلسي اتفاقه مع اللاعب والنادي على انضمامه إليه في الصيف المقبل.