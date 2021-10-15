بلاتر: قطر دفعت رشاوي لشراء المونديال؟ كل الأمور ممكنة!

انتقد الرئيس الحالي للاتحاد الدولي كذلك

يعود رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق سيب بلاتر، للحديث مرة أخرى عن كواليس تورطه في قضايا فساد من خلال منصبه.

بلاتر اتهم في فضيحة فساد كبرى في عام 2015، بعد ظهور وثيقة سرية من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد اتهمت جيروم فالك الأمين العام للفيفا بتقديم رشوة إلى كل من النائب السابق جاك وارنر ونائبه تشاك بليزر من أجل التصويت لصالح فوز جنوب أفريقيا لتنظيم كأس العالم عام 2010.

الرئيس السابق للاتحاد الدولي خرج للحديث في فيلم وثائقي على شبكة "Discovery +" للكشف عن بعض تفاصيل إنهاء خدمته.

وقال بلاتر عن فساد الفيفا وفقًا لتسريبات نشرتها صحيفة "Repubblica" الإيطالية:"الاتحاد الدولي لم يكن فاسدًا، الفساد كان في بعض الأشخاص بالمنظمة".

وعندما سئل عن دفع قطر لرشاوى لاستضافة كأس العالم 2018 أجاب:"لا أعلم، لم أشاهد أي شيء من هذا القبيل، لكن كل شيء ممكن".

وأما عن جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للفيفا:"أنا في سلام مع نفسي والعالم، ولكن ليس مع خليفي في الاتحاد الدولي، لقد انقلب ضدي بطريقة غير عادلة".

وفي سياق متصل اتهم بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني، بالتصويت لقطر لتنظيم المونديال، بناء على رغبة نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق.

وقال السويسري:"قبل أسبوع من التصويت، اتصل بي بلاتيني وقال إنه طلب منه التصويت لقطر، كان يجب عليه أن يقول لا لرئيسه، كان سيفعل خيرًا للعالم بأكمله وليس لدولة واحدة فقط".

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يذكر أنه من المقرر ظهور المزيد من الكواليس الخاصة برئيس الفيفا السابق، عند صدور الفيلم الوثائقي كاملًا يوم 21 أكتوبر الجاري.