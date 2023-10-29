بكلمتين .. هالاند يواصل التغزل في بيلينجهام عقب ثنائية الكلاسيكو

هالاند يواصل مغازلة صديقه المفضل

لم يفّوت النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، فرصة تألق صديقه الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد في الكلاسيكو، ليستمر في مغازلته.

ونجح بيلينجهام في قلب الطاولة على برشلونة في الكلاسيكو، بعدما سجل هدفين لفريقه ريال مدريد، ويقوده للانتصار بالمباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

وكعادته، نشر هالاند عبر حسابه على منصة "إنستجرام" فيديو لهدف بيلينجهام الأول لريال مدريد، عبر خاصية القصص، معلقًا عليها: "هذا الرجل غير واقعي".

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وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم هالاند بالتغزل فيها بالنجم الإنجليزي بيلينجهام، حيث سبق وأن قام بمغازلته بعدما سجل هدفين أمام أوساسونا بالدوري الإسباني، حيث قال له: "غير واقعي".

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ويرتبط هالاند وبيلينجهام بعلاقة صداقة قوية جدًا، منذ أن كان الثنائي يلعبان في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.