بعد مقاضاته للجماهير .. "متى يرأس أنمار الحائلي الاتحاد بحق؟!"

انتقد الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية موقف إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، بعد ملاحقة المسيئين لمسؤولي النادي قضائيًا، مؤكدًا أن ابتعاده عن المشهد كان يمنحه وقارًا.

الاتحاد يعلن ملاحقة المسيئين:

بالأمس، أصدر النادي الجداوي بيانًا رسميًا، يعلن خلال انتعاش خزينة النادي بسبعة ملايين ريال، على إثر حصوله على أحكام قضائية نهائية من محاكم القضاء العام ضد عدد من الشركات التجارية.

وضمن البيان ذاته، تم الإعلان عن تقدم إدارة النادي بعدة بلاغات لشرطة جدة، على إثر توجيههم لإساءات لمسؤولي النادي.

وأوضحت إدارة العميد أنه تم استدعاء بعض المتهمين لضبط أقوالهم وإحالتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات النظامية.

"متى يرأس الحائلي الاتحاد؟!"

بيان الاتحاد قوبل بثناء كبير من عدد من الشخصيات، التي طالبت الحائلي بالضرب بيد من حديد على كل من يوجه الإساءات ولا يعرف الانتقاد بطريقة محترمة، لكن هناك معارضين له أيضًا.

أحد المعارضين هو محمد أبو هداية، الذي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يجبر الخاطر بليغ المواساة .. قبل أشهر يا أنمار تطلب منهم الفزعة .. واليوم تكافئهم بطريقة هناك من أجبرك عليها وأنا أعلم ذلك يقينًا .. سؤالي متى ترأس النادي بحق!!".

وأضاف: "صدقني: إبتعادك كان أكثر وقارًا ونبلًا من إرتباط هذه الواقعة التاريخية بعهدك ... وبس".

💠 ما يجبر الخاطر بليغ المواساة ..

قبل أشهر يا أنمار تطلب منهم الفزعة .. واليوم تكافئهم بطريقة هناك من أجبرك عليها وأنا أعلم ذلك يقيناً .. سؤالي : متى ترأس النادي بحق‼️

صدقني : إبتعادك كان أكثر وقاراً ونبلاً من إرتباط هذه الواقعة التاريخية بعهدك ... و بس 📍 pic.twitter.com/tF089g1KEC — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) December 14, 2021

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