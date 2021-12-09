الحسن اليامي: إدارة الاتحاد أخطأت في مفاوضات سعود، هكذا كان يجب أن تتفاوض

وجه الحسن اليامي نجم هجوم الاتحاد السابق انتقادًا لاذعًا لإدارة الاتحاد وطريقة مفاوضاتها مع سعود عبد الحميد لتجديد عقده، مؤكدًا أن النتيجة كانت خسارة لاعب كبير بمستقبل واعد للغاية.

الاتحاد يُحاول منذ عام تقريبًا تجديد عقد الظهير الأيمن السعودي الذي ينتهي بنهاية يناير القادم، لكن الطرفان وصلا لطريق مسدود لينتقل اللاعب إلى صفوف الهلال في صفقة انتقال حر فاجأت وصدمت الجميع.

ماذا قال الحسن اليامي عن مفاوضات الاتحاد لتجديد عقد سعود عبد الحميد؟

لاعب الاتحاد في جيله الذهبي وسط العقد الأول من الألفية الجديدة أكد أن أسلوب أنمار الحائلي وإدارته لتجديد عقد عبد الحميد كان خاطئًا من البداية، إذ كان يجب تلبية رغبات اللاعب وتجديد عقده لأهميته للعميد ومستقبله.

وأضاف "الاتحاد بدأ المفاوضات مع سعود منذ عام تقريبًا، أرى أن طريقة المفاوضات مع لاعب ذو قيمة فنية ولاعب منتخب ولاعب مستقبل مثل سعود كانت خاطئة، أنا كرئيس نادي كان يجب أن أجلس معه وأسأله "كم تريد لتجديد عقدك؟ حتى أعطيه قيمة لنفسه كلاعب".

تابع "بعدها أطلب منه تقليل طلباته لأجل الاتحاد، لنفرض أنه طلب 4 ملايين ومن ثم قلص طلباته إلى 3.5 مليون ريال، هنا أخرج العقد وأضع المبلغ وأطلب منه التوقيع عليه، لا أن أتفاوض معه مرة ومرتين وثلاثة وأدخل في حسابات معقدة وبعدها يأتي نادي آخر يُقدم له طلباته ويأخد توقيعه ويذهب".

كيف كانت مسيرة سعود عبد الحميد مع الاتحاد؟

الظهير الأيمن صاحب الـ22 عامًا كان أحد نجوم منتخبات الشباب السعودية، وهو خريج الفئات السنية في الاتحاد وصعد للفريق الأول عام 2018.

لفت عبد الحميد الأنظار سريعًا بأدائه القوي دفاعيًا وهجوميًا، وقد لعب 12 مباراة في الدوري السعودي 2018-2019 صنع خلالها هدفًا واحدًا، وبعدها أصبح أساسيًا في الموسم التالي بخوض 24 مباراة سجل بها هدفًا وصنع 3.

الموسم الماضي شهد ذروة تألق اللاعب في هذا العُمر الصغير، إذ أجاد مع المنتخب الأولمبي السعودي، وخاض مع الاتحاد في الدوري السعودي 28 مبارراة أحرز خلالها هدفًا وصنع 4.

هذا الموسم لعب سعود عبد الحميد 8 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد كان قائد المنتخب السعودي الذي شارك في بطولة كأس العرب مؤخرًا في الدوحة وغادر من دور المجموعات بتعادل وخسارتين.

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