بعد كارثة كامب نو .. غزو ألماني جديد لإسبانيا بـ 100 ألف طلب تذكرة!

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تقدم حوالي 100 ألف مشجع لنادي آينتراخت بطلبات للحصول على تذاكر المباراة النهائية الخاصة ببطولة الدوري الأوروبي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر"، والتي أكدت كل تلك الجماهير لديها الاستعداد للسفر إلى إسبانيا من أجل مساندة فريقهم في المباراة التاريخية.

وأكد النادي لاحقًا ما أعلنته الصحيفة، حيث خرج المتحدث الرسمي هيلمان أليكس والذي ذكر أن النادي يحاول تلبية أكبر قدر ممكن من الطلبات.

وقال هيلمان: "نحن نحاول الحصول على كل تذكرة متاحة في السوق"، لكن عدد الطلبات يتجاوز المتاح لفرانكفورت بحوالي عشرة أضعاف.

ومن المقرر أن يبدأ بيع التذاكر بشكل رسمي هذا الأسبوع، وأن يستمر طالما كان هناك تذاكر متاحة أو حتى يوم المباراة.

وأردف هيلمان: "نتوقع الكثير من الإحباط في الفترة المقبلة، لكننا كما أكدنا سنحاول الحصول على كل تذكرة ممكن من خلال السبل الرسمية".

جدير بالذكر أن جماهير آينتراخت سبق لها أن ظهرت بأعداد كبيرة للغاية في ملعب كامب نو ضد برشلونة هذا الموسم في البطولة نفسها عندما اشترت التذاكر بصورة غير رسمية وحضرت المباراة التي خسرها الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف لهدف.