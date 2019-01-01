الإسماعيلي والأهلي.. ما بين انتفاضة الدراويش ومستشفى الأحمر؟

مواجهة قوية بين الأهلي والإسماعيلي الدوري المصري

قمة من قمم الكرة المصرية على مر التاريخ، ينتظرها الجماهير من موسم إلى أخر، لما تحمله من إثارة بغض النظر عن مستوى الفريقين، فما تحمله المباراة من أسرار كافية أن تجبر الجميع على متابعتها.

الإسماعيلي يستضيف الأهلي، على ستاد حرس الحدود "المكس" بالإسكندرية، لأسباب أمنية، وابتعاد المباراة عن ستاد الإسماعيلية، حيث تقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن الجولة التاسعة في الدوري المصري.

مباراة قوية سوف تأتي بإثارة بشكل مؤكد بسبب ما يحمله اللقاء من معطيات، فصاحب الأرض انتفض مؤخرًا وحقق الفوز على مصر للمقاصة ومن ثم نادي مصر في الدوري المصري على التوالي وأخذ في تجيمع النقاط.

الإسماعيلي يتواجد في المركز السادس في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 وتلقى 3 هزائم وتعادل في لقاء وحيد أحرز لاعبيه 6 أهداف وتلقى 7.

الدراويش يدخلون المباراة بالصفوف كاملة، ولا توجد إصابات بينهم، حيث تأكد وجود قائدهم باهر المحمدي الذي كانت الشكوك تدور حوله بسبب الإصابة.

إقرأ أيضًا - رسميًا - اتحاد الكرة المصري يخاطب وزارة الرياضة لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري

وفي الجانب الأخر، نجد قطار أحمر يمر في جميع محطات الدوري المصري دون انكسار أو توقف، الأهلي حقق الفوز في 6 مباريات بالبطولة بالعلامة الكاملة، وسجل لاعبيه 18 هدفًا وتلقى هدف واحد فقط، حيث وصل إلى النقطة 18.

ولكن.. ما يخيف جماهير الأهلي هو الغيابات مستشفى الأهلي استقبلت بعض العناصر الجديدة، فغياب عمرو السولية وأحمد فتحي ورمضان صبحي في مباراة واحدة بسبب الإصابة ضربة ليست بقليلة أن تربك حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وبهذه المعطيات نجد أن مباراة الإسماعيلي والأهلي، صعبة للغاية على الطرفين، فهناك من يسعى لتحسين مركزه والأخر يرغب في توسيع الفارق مع ملاحقيه في قمة الدوري المصري.. فمن ينتزع الـ3 نقاط؟