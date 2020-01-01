بعد ربطه بالمنصب .. كلوب يدافع عن أداء لوف مع ألمانيا

سداسية إسبانيا في شباك المانشافت أثارت الحبر

دافع مدرب ليفربول يورجن كلوب عن الناخب الوطني الألماني يواخيم لوف بعد الانتقادات الحادة له في الشهور الماضية.

وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم استمرار لوف مدرباً للمانشافت في الرابع من ديسمبر رغم السقوط بسداسية على يد إسبانيا بدوري الأمم الشهر الماضي.

وقال كلوب مع "Welt am Sonntag": "لا يوجد أحد متكامل، معظمنا مدربون جيدون، ولوف أحدنا بالتأكيد".

المزيد من الفرق

وواصل: "أملك صفر من النقد بحقه لأنني لا أرى سبباً، التأثير الأكبر لعمله سيأتي لاحقاً، أثق أن يوجي خطط للأمر على هذا النحو".

وختم: "الوضع الحالي ليس مثالياً، والبعض يعتقد أن المدرب الجديد سيجد الحل فوراً، يوجي قام بعمل رائع في السنوات الماضية، ليس دوماً تكون الأمور على ما يرام".

اقرأ أيضاً .. كلوب يرشح تشيلسي للفوز بالدوري الإنجليزي

وتم ربط كلوب بالمنصب كخليفة للوف بعد رحيله، سواء بعد أمم أوروبا المقبلة أو كأس العالم، أو حين انتهاء عقده مع ليفربول في 2024.

وطالب العديد من الخبراء ونجوم اللعبة في ألمانيا بتعيين كلوب، الأمر الذي لم يستبعده المدير الفني للريدز ولكن مستقبلاً.