رسميًا.. ألمانيا تجدد الثقة في لوف رغم سداسية إسبانيا

خطوة ليست مرحب بها من الجماهير..

أصدر الاتحاد الألماني لكرة القدم بيانًا رسميًا أعلن خلاله عن تجديد الثقة في مدرب المنتخب الأول يواخيم لوف حتى نهاية عقده بنهاية كأس العالم 2022.

وكان المنتخب الألماني قد تعرض لخسارة قاسية من نظيره الإسباني في دوري أمم أوروبا بالتوقف الدولي الأخير بسداسية نظيفة وضعت مستقبل لوف على المحك.

الهزيمة الثقيلة كانت امتدادًا لتراجع نتائج الألمان الذي بدأ بالخروج من دور المجموعات بكأس العالم 2018، إلا أن ذلك لم يُغير قناعة الاتحاد بأن لوف هو الرجل المناسب للمرحلة.

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وبحسب البيان، فإن اجتماعًا قد عُقد بين لوف وإدارة الاتحاد في مدينة فرانكفورت للنقاش حول المستقبل، واستقر الرأي في النهاية على استمرار طريق التجديد لصاحب الـ60 عامًا الذي سلكه الاتحاد له منذ مارس 2019.

كما جاء في البيان "مباراة واحدة (إسبانيا) لا يمكن أو يجب أن تكون مقياسًا للأداء العام للمنتخب الوطني ومدربه".

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ومن المقرر أن يشارك منتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا الصيف المقبل، حيث أسقطته القرعة في مجموعة حديدية مع بطل ووصيف النسخة الماضية، البرتغال وفرنسا، إلى جانب منتخب المجر.

ووجبت الإشارة إلى أن لوف لا يحظ بقبول شعبي في الفترة الأخيرة، فبحسب استفتاء قامت به صحيفة "كيكر"، فإن 90% من المشاركين يرون أن رحيله هو الاختيار الأفضل حاليًا لصالح المانشافت.

الجدير بالذكر أن لوف يتولى تدريب منتخب ألمانيا منذ 2006، وخلال 14 عامًا تمكن من جلب مونديال 2014 وعجز عن تحقيق أمم أوروبا مكتفيًا بتحقيق المركز الثاني في نسخة 2008 والخروج من نصف النهائي 2012 و2016.