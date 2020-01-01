كلوب يوضح موقفه من تدريب منتخب ألمانيا ومستقبله في ليفربول

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يتحدث عن إمكانية تدريب منتخب ألمانيا في المستقبل.

ترك يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الباب مفتوحًا أمام إمكانية الرحيل عن صفوف الريدز لتدريب منتخب ألمانيا في المستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية لكلوب، ذكر خلالها أن الفرصة لو أتحيت له في المستقبل سيفكر فيها بشكل جيد وسيأخذ الفكرة عين الاعتبار.

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وقال كلوب ردًا على إمكانية تدريب منتخب ألمانيا: "في المستقبل، ربما، لكن الآن؟ لا أنا ليس لدي الوقت لهذا الأمر".

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وأضاف: "لدي عمل بالفعل، وهو صعب للغاية بالمناسبة، أنا غير واثق إذا كان أحدكم سيسأل لكنني لدي عملي هنا".

وأردف: "حتى عندما تكون الظروف ليست مثالية هنا فأنا أتحمل المسؤولية في ذلك أيضًا، لذلك لن أذهب وأبحث عن تحديات جديدة الآن".

وكان لوثر ماتيوس قد كتب في مقاله بشبكة "سكاي سبورت": "لو تحدثنا عن بدلاء لوف فهناك شخص واحد فقط الجميع سيحب تواجده في المستقبل، وهو يورجن كلوب".

جدير بالذكر أن عقد يورجن كلوب في صفوف فريق ليفربول يمتد حتى صيف عام 2024، أي أن أقرب بطولة يستطيع تدريب منتخب ألمانيا فيها ستكون يورو 2024.