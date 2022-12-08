بعد جدل "ارتحت لعدم قدومه" .. الشهراني للنصراويين: رونالدو لا يناسبكم!

همسات ناصر الشمراني في برنامج "مجلس قناة الكاس" يثير غضب جمهور النصر

انتشر تصريح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشأن نفيه القدوم لنادي النصر السعودي بشكل كبير، ليغضب جمهور العالمي، لكن هناك ما أغضبهم أكثر من تصريح الدون.

المراسل المغربي أشرف بن عياد ترجم تصريحات رونالدو لبرنامج "مجلس قناة الكاس"، وأثناء ترجمته، همس أحد الضيوف: "الحمد لله ارتحت"، وهو ما لفت نظر جمهور النصر.

البرنامج أوضح بعد ذلك أن ناصر الشمراني؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، هو من همس بذلك، لتثور جماهير الجار عليه.

وأوضح الشمراني سبب راحته لعدم قدوم رونالدو قائلًا: "أنا أحب رونالدو، لكن قلت (أنا ارتحت)، لأنه لو أتى فمبلغه كبير، ولا يتناسب مع ميزانية النصر، هو مكسب كبير للكرة الخليجية، ونتمنى أن يأتي للسعودية".

وأضاف مازحًا: "كنت أقصد ارتحت أنه قادم، كي نراه ونشاهد مستواه الفني وندعوه لتناول الكبسة".

يذكر أن رونالدو فسخ مؤخرًا عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي بين الطرفين، بعد حواره الصحفي مع الشهير بيرس مورجان، الذي هاجم خلاله الإدارة واللاعبين ومدرب الفريق.