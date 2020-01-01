بعد تراجع مستوى دي خيا.. مانشستر يونايتد يفكر في إعادة هندرسون

المستقبل مجهول..

زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل دين هندرسون، الحارس المعار لشيفيلد يونايتد، في الموسم المقبل.

وانتهت إعارة هندرسون بنهاية هذا الموسم بعدما جذب انتباه أكبر أندية البريميرليج بمستواه الاستثنائي الذي جعله ينضم لمنتخب إنجلترا للمرة الأولى في أكتوبر الماضي.

مستوى دافيد دي خيا حارس مرمى المانيو الأساسي في العقد الأخير تراجع كثيرًا، ما طرح إمكانية الاعتماد على هندرسون الموسم المقبل والاستغناء عن خدمات الإسباني.

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وبحسب آخر التقارير فإن يونايتد لم يتخذ القرار النهائي في هذا الصدد بعد، بينما أن هندرسون نفسه قرر ألا يعود إلى مانشستر إلا في حالة تأكده من احتلاله المكانة الأساسية في حراسة مرمى كتيبة أولي جونار سولشاير.

التقارير أشارت أيضًا أن هندرسون يائس للعب مع يونايتد مرة أخرى، وسيبدأ في الفترة المقبلة دراسة خيارات أخرى منها تشيلسي أحد أكثر الأندية الطامحة في الحصول على توقيعه.

كذلك، فإن توتنهام مهتم بهندرسون أيضًا بناء على رؤية جوزيه مورينيو مدربه السابق في يونايتد، لكن النادي اللندني غير مستعد للتنافس مع تشيلسي حوله في ظل وجود هوجو لوريس في حراسة المرمى وكذلك ضعف الإمكانيات المادية بعد كورونا.

في كل الأحوال، يظل خيار الاعتماد على هندرسون قائمًا بكل الأحوال بعد تراجع مستوى دي خيا مع تقدمه في العمر، ويفترض أن عقد الإنجليزي الدولي ممتد حتى 2022 مع وجود خيار التمديد لعام إضافي.

ما يتقاضاه هندرسون في شيفيلد حاليًا 70 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، بينما تشيلسي على استعداد لإغرائه براتب 170 ألف جنيه استرليني في الأسبوع مع ضمان مكانته الأساسية في مرمى كتيبة فرانك لامبارد.