بعد تأكيد رغبته في البقاء .. تفاصيل تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر

تفاصيل جديدة في مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

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لم يمر سوى 10 أشهر فقط، على انضمامه إلى نادي النصر السعودي؛ إلا أن الجميع يتابع عن قرب، موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا.

وخلال الـ24 ساعة الماضية.. أكد الإعلامي الرياضي علي الحربي، على أن الأسطورة البرتغالية، أخبر الإدارة النصراوية، برغبته في تجديد عقده مع الفريق الأول، حتى الاعتزال.

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ومساء اليوم الثلاثاء.. عاد الإعلامي الرياضي نفسه، للكشف عن تطورات جديدة في مستقبل كريستيانو مع قلعة العالمي؛ حيث أعلن موعد توقيع العقود الجديدة بين الطرفين.

وأوضح الحربي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن رونالدو سيوقع عقوده الجديدة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024"، بشكل مؤكد.

وأشار علي الحربي، إلى أن هذا العقد الجديد، سيتم تفعيله في يناير 2025؛ على أن يمتد لمدة عامين، حتى نفس الشهر من سنة 2027.

جدير بالذكر أن رونالدو، سجل 25 هدفًا وصنع 8 آخرين مع نادي النصر، خلال 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، بالإضافة إلى تتويجه بلقب هداف بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، برصيد 6 أهداف.

SHAHID