كريستيانو رونالدو يقول "كلمته الأخيرة" في مستقبله مع النصر .. قرار تاريخي

قرار تاريخي من كريستيانو رونالدو بشأن مستقبله مع نادي النصر

SHAHID

قال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، "كلمته الأخيرة" بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي عقد لمدة موسمين ونصف، حتى صيف عام 2025.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي علي الحربي، تحت عنوان "خبر مؤكد"، عن أن الأسطورة البرتغالية، أخبر إدارة العالمي، قبل سفره إلى معسكر منتخب بلاده، في فترة التوقف الدولي الحالي، بأنه يريد تجديد عقده مع الفريق.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضح الحربي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن كريستيانو يرغب في تجديد عقده، حتى عام 2027، ومن ثم إعلان اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن رونالدو يهدف للمشاركة في بطولة كأس العالم القادمة "2026"؛ وهو لاعبًا في صفوف نادي النصر.

وكان مصدر نصراوي قد أكد في وقتٍ سابق، على أن إدارة النادي، ترغب بالفعل في تجديد عقد الأسطورة كريستيانو رونالدو، وربطه بالفريق الأول حتى عام 2026.

جدير بالذكر أن رونالدو، سجل 25 هدفًا وصنع 8 آخرين مع نادي النصر، خلال 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، بالإضافة إلى تتويجه بلقب هداف بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، برصيد 6 أهداف.

SHAHID