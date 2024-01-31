بعد "الملهى الليلي".. تين هاج يرد على سؤال: هل لا يحترمك راشفورد؟

في كرة القدم أنت بحاجة إلى الانضباط!

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، على ضرورة أن يتحلى نجوم الفريق بالانضباط "داخل وخارج الملعب"، وذلك في أعقاب فعله المهاجم ماركوس راشفورد الذي قضى ليلة مخمورًا في ملهى ليلي بعاصمة أيرلندا الشمالية بلفاست.

وسوف يعود راشفورد إلى قائمة يونايتد لمواجهة وولفرهامبتون مساء غد، بعدما تأسف لما فعل الأسبوع الماضي، وتسبب في غيابه عن الفريق في الفوز على نيوبورت (4-2) بكأس الاتحاد.

وقال تين هاج، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال "هل أظهر راشفورد عدم احترام لك بفعلته؟": "لا علاقة لي بالأمر، لكن في كرة القدم أنت بحاجة إلى الانضباط، وهذا لا يحدث فقط داخل الملعب ولكن خارجه كذلك".

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وأضاف: "لقد تحمل المسؤولية، أما الباقي فهو أمر داخلي. القضية مغلقة. دعونا نركز على المباراة، دعونا نمضي قدمًا. أعتقد أن بيان النادي واضح وعلينا التركيز على الفوز بمباريات كرة القدم".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها راشفورد بالذهاب إلى الملاهي الليلية بمنتصف الموسم، حيث وقع نفس الأمر في أكتوبر 2023 عندما ذهب للاحتفال بعيد ميلاده السادس والعشرين بعد خسارة الفريق للديربي أمام مانشستر سيتي.