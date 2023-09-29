بعد اللفظ الخارج .. المسيليم يوضح سبب اعتزاله الحقيقي!

توضيح جديد لحارس الأهلي السابق عن حديثه الأخير

SHAHID

حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على توضيح سبب اعتزاله كرة القدم، متحدثًا عن الشخص الذي تسبب في هذا الأمر، مُشيرًا إلى أنه لا يقصد من حديثه الأخير الحديث عن كيان الراقي بل يقصد شخص فقط.

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وكان المسيليم قد خرج بتصريحات بها لفظ خارج، يُهاجم فيها إدارة الأهلي بعد إجباره على اعتزال كرة القدم، مُشيرًا إلى أنه كان يُريد الاستمرار مع النادي وعدم الاعتزال حاليًا.

ونشر المسيليم عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يوضح فيها لجماهير الأهلي سبب اعتزاله كرة القدم، وأنه لا يقصد إهانة كيان الأهلي بل يقصد شخص واحد فقط.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "رسالة لجماهير الأهلي، ياسر الذي قضى 21 عامًا في الأهلي لن يضيع محبتكم في آخر يوم وأنتم تعلمون أن حديثي الأخير المعني به شخص وليس كيان، تحولت للانفرادي بتوصياته وأوهم الرئيس التنفيذي بإصابتي بالركبة ورفض طلبي خطاب تحويلي للانفرادي".

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وأضاف: "حديثي كان على طريقة التعامل والتقدير وليس بحثًا عن التجديد (علمًا قبل توقيعي للعقد السابق مع الأهلي تم جدولة مستحقاتي ليتسنى للأهلي التسجيل لأن الأهلي وجمهوره يستحقون دائمًا الأفضل ومصلحة النادي فوق الجميع، كنت قادر على الخروج بمجرد دخول الفترة الحرة، وهو دليل آخر على تمسكي بالأهلي لآخر لحظة".

واختتم المسيليم تغريدته قائلًا: "وحديثي عن المخالصة كانت عن نوايا توقيتها فقط، ليعلم الجمهور كيفية تعامل هذا الشخص، لن أطيل عليكم، ياسر الذي خدم الأهلي لاعبًا حريص كل الحرص على النادي وجمهوره الوفي وسترونه في مدرجات الأهلي إلى جانبكم، وعبر الزمان سنمضي معًا".

SHAHID