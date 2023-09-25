فيديو | بلفظ خارج .. ياسر المسيليم يهاجم إدارة الأهلي بعد "إجباره على الاعتزال"!

موقف غير احترافي بالمرة من قبل إدارة خالد العيسى تجاه الحارس المخضرم..

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في مفاجأة كبرى، خرج ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السابق، للهجوم على إدارة مؤسسة الراقي "غير الربحية" الحالية برئاسة خالد العيسى، معربًا عن غضبه من تصرفها معه بلفظ خارج، عبر بث مباشر له.

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صاحب الـ39 عامًا انتهى عقده مع النادي الجداوي بنهاية الموسم الماضي، ليعلن رحيله عنه وتعليق حذائه بشكل نهائي، بعد مسيرة استمر 21 عامًا داخل جدران قلعة الكؤوس.

ورغم أن المسيليم خرج قبل فترة قصيرة متوجهًا بالشكر للإدارة وسط شكره لزملائه والجماهير إلا أنه قرر الخروج عن صمته الليلة، كاشفًا عن تصرف غير احترافي من إدارة العيسى، إذ لم يكن ينوي الاعتزال لولا هذا الموقف.

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المسيليم قال، خلال بث مباشر له: "عقدي كان ينتهي في شهر أكتوبر، لكن النادي الأهلي لم يكن لديه رغبة في التجديد معي، وطالما الوضع كذلك كان عليهم منحي المخالصة الخاصة بي، كي أتمكن من اللعب لنادٍ جديد، لكن للأسف في آخر ساعتين قبل انتهاء الميركاتو منحوني إياها، حركة (...) بالعربي!".

يذكر أنه عقب رحيل المسيليم رحل كذلك زميله محمد الربيعي نحو نادي الهلال، بينما تعاقد الأهلي مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذي يقدم مستويات متواضعة للغاية مع الفريق، وأصبح الراقي لا يمتلك إلا عدد من الحراس الشباب كبدلاء له.

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