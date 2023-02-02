بعد هزيمة الأخدود .. أمارال يسخر من قرار موسيماني الأول ضده!

أمارال غاب عن مواجهة الأخدود التي خسرها الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد

بداية غير موفقة للبرازيلي ماركوس أمارال؛ الوافد الجديد للأهلي السعودي، مع الراقي، ويبدو أنه لن يستسلم لقرارات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للفريق، بسهولة.

المهاجم البرازيلي كان قد انضم للراقي خلال الميركاتو الشتوي المنقضي قادمًا من الدوري الصيني ولمدة موسمين ونصف.

لكن تم استبعاده من مواجهة ليلة أمس الخميس، أمام الأخدود، بداعي عدم جاهزيته البدنية وزيادة وزنه، بحسب ما أشارت التقارير الصحفية.

الغريب في الأمر أن اللاعب لم يلتزم الصمت أمام قرار موسيماني باستبعاده، بل خرج عقب هزيمة فريقه أمام الأخدود، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مستعرضًا عضلاته، ومعلقًا: "سمين"، مع الإشارة برمز يعبر عن الحزن.

هناك تفسيرين لتصرف أمارال؛ إما أنه يسخر من مدربه وقراره بعد سقوط الفريق في غيابه، أو أنه يعبر عن حزنه لعدم قدرته على المشاركة لظروفه البدنية، لكن قلما يخرج لاعب للحديث عن زيادة وزنه بهذه الطريقة، لذلك الاحتمال الأول هو الأقرب.

يذكر أن الراقي خسر لقاء الأخدود برباعية مقابل هدف وحيد، ليخسر معه صدارة جدول الترتيب ويهبط للمركز الثالث مجمدًا رصيده عند 37 نقطة.