بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل .. استثمارات الأجانب "ناقوس خطر" في الدوري الإنجليزي!

هل الأمر يدعو للخطر؟

أصبح الدوري الإنجليزي مملوكًا لأغلبية من الأجانب ولم يتبق سوى خمسة أندية فقط التي يمتلكها إنجليز، وهو ما قد يدق ناقوس الخطر.

بحسب تقرير ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإنّ الدوري الإنجليزي هو الأكثر من حيث عدد اللاعبين الأجانب وحتى أصحاب الأندية، لم يتبق إلا خمسة أندية فقط، يمكن أيضًا رؤية عولمة اللعبة الإنجليزية على أرض الملعب، وكذلك في غرفة الاجتماعات، حيث أن 36.1 بالمائة فقط من لاعبيها إنجليز.

تأتي هذه النسبة بالرغم من محاولات لتقليل عدد اللاعبين الأجانب عن طريق قاعدة اللاعب المحلي التي تنص على أن فرق الدوري الإنجليزي يجب أن يكون لديها 12 لاعبًا على الأقل من إنجلترا في فرقها المكونة من 25 لاعبًا.

نفس الشيء في المدربين أربعة فقط من مدربي البريميرليج البالغ عددهم 20 مدربًا هم إنجليز، ولا أحد منهم في الستة أندية الكبرى.

شراء نيوكاسل يونايتد يعيد فتح الملف

أثار شراء نادي نيوكاسل يونايتد من قبل صندوق الاستثمارات العامة للدولة السعودية هذه القضية مرة أخرى، إلى جانب أسئلة حول قواعد الملكية حيث يتساءل الكثيرون كيف يمكن السماح بمثل هذه الصفقة، على الرغم من الوضع المماثل في مانشستر سيتي.

توتنهام هو فريق الوحيد الذي لديه مالكًا بريطانيًا، حيث أن المالكين من الولايات المتحدة هم الأغلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال وبيرنلي وليفربول ومانشستر يونايتد كلها في أيدي الأمريكيين، في حين أن أستون فيلا مملوكة بنسبة 50 في المائة لأمريكا (النصف الآخر من مصر) ووست هام بنسبة 10 في المائة (الغالبية الإنجليزية).

كذلك الدوري الإنجليزي الممتاز هو أيضًا موطن لمجموعة من الملاك الدوليين: إيفرتون (إيراني)، ساوثامبتون وولفرهامبتون (صيني)، ليستر (تايلاندي)، واتفورد وليدز (إيطالي) وغيرهم.

وكان استيلاء الروسي رومان أبراموفيتش على تشيلسي لحظة فاصلة لكرة القدم الإنجليزية ولم تعد اللعبة هي نفسها منذ ذلك الحين.

ما قيمة شراء نيوكاسل يونايتد؟

وبحسب التقارير الصحفية فإنّ صندوق الاستثمارات السعودية يمتلك 80% من أسهم نيوكاسل يونايتد بعد الشراء بقيمة تصل إلى 305 مليون إسترليني.

كما أكدت التقارير أنّ ملاك نيوكاسل الجدد لديهم القدرة على صرف 200 مليون إسترليني في سوق الانتقالات المقبلة دون مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.

ومن الصعب تحديد الصفقات المقبلة، لكن التقارير أشارت إلى أنّ هدف نيوكاسل الحالي بناء مشروع من 5-10 سنوات يبدأ بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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