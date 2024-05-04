بعدما هدد بالانتحار .. الهلال يطلق سراح لاعبه البرازيلي باتفاق نهائي مع كروزيرو

أنهى سلسلة الإعارات المملة

كشفت تقارير صحفية، عن موقف ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال السعودي المعار إلى كروزيرو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخاض لاعب وست بروميتش السابق، 42 مباراة بقميص الهلال في كافة المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 15 تمريرة حاسمة، فيما تلقى البرازيلي انتقادات كبيرة من جماهير الزعيم لضعف مردوده التهديفي.

وأكد الصحفي البرازيلي صامويل فينانسيو، توصل الهلال إلى اتفاق نهائي مع نادي كروزيرو، يقضي بانتقال بيريرا إلى النادي البرازيلي في الصيف المقبل.

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ويرتبط بيريرا (27 عامًا)، بعقد مع الهلال حتى يونيو 2026، فيما انتقل اللاعب على سبيل الإعارة إلى كروزيرو البرازيلي إلى نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن إدارة نادي كروزيرو، اشترطت على اللاعب تخفيض راتبه من أجل الدخول في مفاوضات مع الهلال لحسم الصفقة، خصوصًا أن بيريرا نفسه أكد في تصريحاته أنه لا يريد العودة إلى النادي السعودي مرة أخرى.

وقال بيريرا: "مررت بسنوات عصيبة في مسيرتي، هناك الكثير من الانتكاسات ووصلت إلى مرحلة بائسة وكانت محبط للغاية وأتمنى أن ينتهي كل شيء، فترة انتقالي بين الأندية جعلتني محبطًا، لأن المشاكل أحاطت بي وأصابتني بالاكتئاب، كنت على وشك الانتحار لولا تدخل شقيقتي التي منعتني من هذا الأمر".