هل ينتقل فالديز إلى الهلال؟ كلوب أمريكا يكشف الحقيقة

هل يضم الهلال مدافع كلوب أمريكا؟

أكدت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، على أن نادي الهلال قريبًا من التعاقد مع لاعب باراجواي برونو فالديز، مدافع فريق كلوب أمريكا المكسيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ما الذي تردد عن مفاوضات الهلال مع برونو فالديز؟

أكد الصحفي الإيطالي "جيانلوكا دي مارزيو" على أن الهلال أصبح قريبًا جدًا من مدافع باراجواي برونو فالديز، حيث أن المفاوضات جارية مع إدارة كلوب أمريكا خلال الوقت الحالي.

وتُجرى حاليًا جلسة بين وكلاء مدافع كلوب أمريكا ووفد من نادي الهلال في العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأشار الصحفي إلى أن عقد فالديز سيُكلف نادي الهلال ما بين 10 إلى 12 مليون دولار، من أجل الحصول على خدماته بشكل نهائي من النادي المكسيكي. اقرأ التفاصيل

ما هي حقيقة مفاوضات الهلال مع فالديز؟

نفى سانتياجو بانيوس؛ المدير الرياضي لنادي كلوب أمريكا، كل ما تردد حول تلقي النادي أي عرض خاص بالمدافع برونو فالديز خلال الفترة الحالية.

بانيوس قال خلال تصريحات لشبكة "ESPN": "لا يوجد أي عروض من الهلال من أجل التعاقد مع فالديز، فهي مجرد تكهنات ليس أكثر".

وواصل: "نعمل على تدعيم صفوف الفريق، وبعد أن يصل الثنائي جوناثان ونستور، سنقوم بإضافة بعض التعزيزات الجديدة على الفريق".

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