أول الراغبين في الرحيل .. الهلال قد ينقذ نجم الأهلي من الهبوط

بعد الحديث عن إليوسكي، إدارة النفيعي توافق على رحيل لاعب آخر

لن يقبل عدد من لاعبي الأهلي السعودي بمواصلة المشوار في دوري يلو للدرجة الأولى، رغم تأكيد ماجد النفيعي؛ رئيس النادي، أن اللاعبين يرغبون في البقاء.

نهاية هي الأسوأ لموسم الراقي:

الفريق الجداوي عانى طوال الموسم المنقضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم تفلح محاولات انتشاله من الهبوط.

في الجولة الأخيرة، تعادل الراقي مع الشباب، في الوقت الذي كان يحتاج به للفوز كي يبقى في دوري المحترفين في الموسم المقبل، خاصةً في ظل تعثر منافسيه، لكنه لم يفلح.

الأهلي اختتم الموسم محتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، ليهبط رفقة الحزم والفيصلي لدوري يلو.

الجمهور حاليًا يستشيط غضبًا من ماجد النفيعي؛ رئيس النادي، مطالبين إياه بالرحيل، لكنه فاجأ الجميع بالأمس، معلنًا استمراره في منصبه ورفض الاستقالة.

من طلب الرحيل من لاعبي الأهلي؟

بعض التقارير كانت قد تحدثت أمس الأربعاء، عن فسخ عقد المقدوني إزجيان إليوسكي؛ ظهير أيسر الراقي، بالتراضي بين الطرفين.

واليوم، يؤكد الصحفي الرياضي سيف الرخيص أن عبد الرحمن غريب؛ جناح الفريق الشاب، طلب هو الآخر السماح له بالخروج على سبيل الإعارة لأحد أندية دوري المحترفين.

وأوضح الرخيص أن إدارة النفيعي وافقت بالفعل على طلب غريب، مشيرًا إلى أن الهلال قد يكون هو الوجهة المقبلة للاعب.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت أكثر من مرة عقب الموسم الماضي، عن رغبة مسؤولي الزعيم في ضم اللاعب، لكنه فضل في النهاية البقاء في النادي الجداوي.

ماذا قدم غريب مع الأهلي؟

جناح أيسر الراقي تم تصعيده للفريق الأول في عام 2018، وشارك الموسم الجاري في 31 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع خمسة آخرين.

وبشكل عام، خاض صاحب الـ25 عامًا في 117 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، سجل خلالها 17 هدفًا، وصنع 14 آخرين.

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